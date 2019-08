Espanya fixa que els carnets andorrans, si hi ha infracció, perdran punts

La sentència fixa que els permisos del Principat poden ser retirats si hi ha infracció greu a l’estat veí

Actualitzada 05/08/2019 a les 13:09

Ricard Poy Andorra la Vella

El Tribunal Suprem va condemnar el pilot resident Pol Espargaró a pagar 64.800 euros de multa per conduir quan tenia el carnet espanyol retirat per pèrdua de tots els punts. Espargaró, però, havia canviat el carnet espanyol per un d’andorrà quan es va fer resident. La sentència té una transcendència que va més enllà del cas d’Espargaró, ja que el Tribunal Suprem ha creat jurisprudència respecte a com s’actua pel que fa als carnets estrangers quan es cometen infraccions dins de territori espanyol. En la sentència, amb ponència del magistrat Pablo Llarena, la Sala indica que “tot conductor que circula per Espanya, encara que com en aquest cas tingui un permís de conduir d'Andorra, està sotmès al sistema de pèrdua de punts respecte de les infraccions perpetrades o que es perpetrin al nostre país (Espanya)”. L’argument se sustenta en el fet que “els conductors que transitin per Espanya tenint una residència real en un altre Estat (...) són conductors sotmesos a Espanya al sistema de punts fixat pel nostre ordenament jurídic”. Això significa que quan es comet una infracció dins de territori espanyol al carnet estranger queda sotmès al sistema de punts espanyol. Pel que fa al sistema de punts, la retirada és fàcil de gestionar en cas que la infracció sigui tan greu que es perdin tots de cop. Però el Suprem no fixa com s’ha de regular una pèrdua parcial de punts quan es tracta d’un carnet d’un altre estat. El tribunal considera que quan un conductor amb carnet espanyol cometi infraccions a Espanya que suposin la pèrdua de punts i hagin ingressat en el Registre de Conductors i Infractors, aquest “no és aliens al sistema de retirada del permís. Cap raó existiria perquè el sistema administratiu de protecció de la seguretat viària es desactivi per a aquests conductors quan circulen per les carreteres o les vies urbanes espanyoles”. L’aute afegeix que no tindria sentit que “el nostre sistema penal (espanyol) s'inhibeixi de prestar protecció al bé jurídic enfront de comportaments que introdueixen les situacions de risc de major rellevància”. Així, s’entén que els conductors amb carnet andorrà que cometin infraccions a Espanya poden ser penalitzats amb pèrdues de punts que, lògicament, només tindrien validesa en territori espanyol. I aquestes pèrdues parcials suposadament també haurien de quedar reflectides en el mateix registre que s’utilitza per als carnets de conduir espanyols.

Esparagaró al·legava que un cop havia canviat el permís espanyol per l’andorrà el primer passava a ser inexistent. La Sala estableix que els càstigs passen d’un carnet a un altre pel que fa al territori espanyol. Per tant, ni que sigui un carnet andorrà, quan Espanya fixa la pèrdua total de punts la retirada és efectiva en el seu territori.

