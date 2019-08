Cues de més de tres quilòmetres per sortir del país per la frontera francoandorrana

Actualitzada 05/08/2019 a les 06:51

La sortida nord del país, al Pas de la Casa, va registrar ahir cues de fins a tres quilòmetres i mig. Al voltant de les tres de la tarda es van començar a formar les primeres retencions, d’uns dos quilòmetres, que es van estendre durant tota la tarda. A les 17 hores encara hi havia cues de fins a tres quilòmetres, però a partir d’aquesta hora el trànsit va millorar. Al mateix temps, a l’altra banda del país, es va registrar trànsit dens i cues que van arribar fins als dos quilòmetres a Sant Julià de Lòria. El trànsit es va començar a veure afectat per la sortida de vehicles poc abans de les deu del matí, quan el servei de Mobilitat va informar a través del seu compte de Twitter de problemes de circulació a la parròquia. Les cues es van anar formant durant les següents hores a la frontera hispanoandorrana, amb les sis de la tarda com a hora crítica. A poc a poc van anar desapareixent les retencions, que van durar fins poc abans de les nou de la nit.