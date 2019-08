A pals pel cotxe

Condemnat un jove que va intentar agredir amb un pal cinc menors als quals considerava els autors de diversos desperfectes al vehicle del seu germà.

Va trobar el cotxe amb els retrovisors trencats i amb les rodes del darrere punxades i va decidir fer ell justícia en comptes d’esperar que donés fruits la feina de la policia. Finalment va ser ell qui va acabar a la Batllia després d’agredir amb un pal dos menors d’edat, als quals no va causar ferides, per un delicte major continuat de lesions doloses causades amb una arma o un objecte susceptible de causar lesions més greus i sent la víctima especialment vulnerable per raó de la seva edat. També se li va imputar un delicte menor de port il·legal