Detenció d’una parella que mantenia relacions davant de l’edifici administratiu

Un jove resident de 33 anys i una turista de 28 venien de la festa major d’Andorra la Vella amb certa quantitat d’alcohol ingerida i van aturar-se als porxos de l’edifici de Govern per mantenir relacions sexuals. El seu estat era tal que es mostraven aliens al que passava al seu voltant, fins al punt, segons fonts properes al cas, que ni s'adonaven que els estaven gravant ni d’algun comentari que els feien. Era cap a dos quarts de sis de la matinada i, sent divendres de festa major, hi havia un cert trànsit de gent per la zona. Una

