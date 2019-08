Cues de fins a quatre quilòmetres per entrar a Sant Julià de Lòria

Actualitzada 04/08/2019 a les 06:44

L’entrada de vehicles al Principat va provocar trànsit dens durant el dia d’ahir a la frontera del riu Runer i l’accés sud a Sant Julià de Lòria, on es van registrar cues de fins a quatre quilòmetres al voltant de les deu del matí. Les retencions van començar ja a primera hora del matí i es van allargar durant gairebé tot el dia, si bé el trànsit es va alleugerir sensiblement a partir de les tres de la tarda. D’altra banda, el trànsit també es va veure afectat per sortir del Principat, amb cues de fins a un quilòmetre a frontera hispanoandorrana. El servei de Mobilitat ja va alertar ahir de la possibilitat que es formessin retencions tant a la sortida del país, ja que es preveia que molta gent aprofités els dies lliures per fer una escapada, com a l’entrada, ja que s’esperaven bones xifres d’ocupació hotelera. De fet, l’última actualització de la Unió Hotelera (UHA), la del mes de juliol, presenta una millora de l’ocupació respecte a l’any passat.

