Els comerços han facturat menys al juliol que el 2018

Alguns establiments parlen d’una caiguda d’entre el 5% i el 10% respecte a l’any anterior

El juliol no ha omplert les caixes dels establiments comercials. Les associacions asseguren que les xifres no han estat a l’altura i alguns fins i tot parlen que les vendes han caigut entre un 5% i un 10% respecte a l’any passat. Així ho afirma el president de l’associació de comerciants del Fener Boulervard, Joan Babot, que, malgrat no tenir les dades oficials, assenyala que les sensacions dels comerciants apunten a una continuació d’una tendència a la baixa que arrosseguen des de fa anys. El motiu, segons indica Babot, pot estar lligat a una disminució del poder adquisitiu dels turistes