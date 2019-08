Controls de la policia a motos i ciclomotors

El cos engega una campanya de seguretat que arrencarà el dilluns i finalitzarà el 18 d'agost

Actualitzada 02/08/2019 a les 12:27

Redacció Andorra la Vella

La policia ha informat que dilluns engegarà una campanya de seguretat en el trànsit adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, és a dir, de les mateixes característiques, com podrien ser els quads. Com és habitual en aquesta època de l'any, la mobilitat a través d'aquest tipus de vehicles creix i com s'ha fet en els darrers anys, el cos controlarà els aspectes tècnics i administratius dels conductors de vehicles de dues rodes, com ara el permís de conduir, el de circulació, l'assegurança, la matrícula, la ITV, el transport de passatgers, el casc, les llums, els escapaments, els pneumàtics, els miralls, els sorolls i els fums.

També constatarà les infraccions de trànsit per comportament imprudent, ja sigui per conducció temerària, excés de velocitat, avançaments o els semàfors, entre altres. La finalitat de la campanya, segons han indicat, és "incidir en què els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir el nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles".

La campanya s'engegarà aquest dilluns 5 d'agost a les 7 hores i s'allargarà fins el 18 d'agost a les 19 h.

