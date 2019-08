Ca la Dona organitza un autobús feminista per commemorar el dia 28 de setembre

L'entitat feminista catalana Ca la Dona organitza un autobús a favor de l’avortament a Andorra per al 28 de setembre, el dia d'Acció Global per a la despenalització de l'avortament, i per donar resposta a la crida de les dones andorranes i mostrar solidaritat en els diferents actes que se celebraran. La iniciativa ve de la mà de l'associació feminista Stop Violències, que porta "des del 2016 batallant fort per aquest dret, i ja hem començat a expandir-ho fora del Principat, a donar-nos més sororitat", va afirmar Vanessa Mendoza, presidenta de l'Associació Stop Violències.

Des de Barcelona, les dones "estan demanant

