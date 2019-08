Els bombers rescaten una turista amb una cama trencada al Canal de la Peça Rodona

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:42

Redacció Andorra la Vella

Els agents del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels bombers van haver de fer una intervenció ahir al matí per rescatar una dona que va resultar ferida mentre feia senderisme al camí del Canal de la Peça Rodona, a la Massana. La dona, una turista de 45 anys, va patir una fractura a la cama, motiu pel qual va haver de ser traslladada en helicòpter fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li va donar l’alta poc després.

La setmana passada, concretament dilluns, els bombers van realitzar quatre rescats amb l’helicòpter. D’una banda, es van fer tres sortides a la zona del Cubil a Pal per caigudes amb bicicletes de muntanya. Dos dels accidentats van ser traslladats a la clínica amb contusions lleus i l’altre va patir una fractura a la clavícula i les costelles. Aquell mateix dia, un participant de l’Ultra Trail Vallnord va caure a la zona de la Caülla, a Sant Julià de Lòria, i va haver de ser traslladat a l’hospital amb un hematoma de poca consideració a la cama.