El Col·legi d'arquitectes estrenarà nou local prop de Prat del Rull a finals d'any

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:40

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) es traslladarà a un nou local a finals d’any. Aquest estarà situat prop de l’edifici administratiu Prat del Rull i ha estat escollit per concurs, en el qual es van presentar tres propostes que van ser analitzades conjuntament pels col·legiats. La proposta guanyadora va ser Llum, transparència i flexibilitat, del col·legiat Miquel Burgués, que va presentar un projecte “que endreça l’espai privat i l’espai públic mitjançant un moble contenidor de serveis com a element de transició”, segons va explicar el mateix COAA en un comunicat. Tanmateix, el col·legi d’arquitectes ha detallat que el nou local disposarà de gran flexibilitat i permetrà disposar d’un ampli espai per fer exposicions i conferències. Els altres dos projectes que es van presentar al concurs van ser Creu en l’impossible, de la col·legiada Sònia Palau; i Logos, dels col·legiats Jorge Vitullo i Ana García.