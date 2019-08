AUTEA presenta un anunci publicitari sobre el trastorn de l'espectre autista

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:41

L'espot, que s'emet per ATV i als cinemes de l'Illa Carlemany, ressalta la importància de construir una societat inclusiva. Amb aquest objectiu l'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra va presentar ahir el seu primer espot, que busca sensibilitzar sobre drets com la igualtat, la inclusió i la normalització de la vida de les persones amb TEA. L'espot també fa èmfasi en la inexistència de trets físics que identifiquin a les persones amb el trastorn, conegut també com la discapacitat invisible, fet que de vegades provoca que certes actituds siguin jutjades per desconeixement de les diferents simptomatologies del trastorn.

La presidenta d'AUTEA va agrair a Pal Skimo Femení i l'associació Inter Weels les seves aportacions per haver fet possible aquesta iniciativa, amb la qual esperen sensibilitzar sobre un trastorn que afecta un de cada seixanta-nou naixements i que requereix la implicació de tothom.