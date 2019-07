Augment del 0,6% de les vendes a les grans superfícies malgrat que cau l'alimentació

Actualitzada 31/07/2019 a les 07:36

Redacció Andorra la Vella

Les vendes a les grans superfícies han crescut un 0,6% respecte al mateix període de l’any anterior, malgrat la caiguda del 0,9% que ha tingut l’apartat d’alimentació. L’augment del 2,1% en la categoria “resta de productes” és el que permet aconseguir la xifra final. Analitzant l’evolució dels darrers dotze mesos, es detecta que els d’agost i desembre continuen sent els períodes més destacats i els quals es registra un augment considerable en les dues categories de productes, fet que caldria atribuir a la despesa turística, entre altres factors.

L’increment final queda molt lluny, però, del que es registra als països de l’entorn, on per exemple a França puja un 1% l’índex general, un 0,7% en l’alimentació però cau un 0-5 en el de “resta de productes; i a Espanya augmenta la xifra principal fins al 4,3%, en l’alimentació l’1,3%, i la “resta de productes un 5,5%.