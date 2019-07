Andorra Telecom assegura que aquest tipus d’accions solen dirigir-se a grans empreses

Andorra Telecom no troba cap explicació a l’atac informàtic que diumenge a la nit va afectar la connexió d’usuaris a tot el país. Segons va informar ahir el portaveu de la parapública, Carles Casadevall, els atacs de denegació de servei com el que es va donar diumenge solen anar dirigits a grans empreses per tal de col·lapsar els seus servidors i treure’n un benefici econòmic. Per aquest motiu, Casadevall no entén per què l’atacant va actuar sobre les IP d’usuaris particulars i a més sense cap patró visible, és a dir, d’una manera aleatòria.

El portaveu d’Andorra Telecom va explicar que