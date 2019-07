L'advocat mexicà Juan Ramon Collado va moure 120 milions de dòlars a BPA

Actualitzada 30/07/2019 a les 06:58

Juan Ramon Collado, l’advocat de l’expresident mèxica Enrique Peña Nieto, va controlar a Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a 24 comptes en els quals es van moure 120 milions de dòlars entre els anys 2006 i 2015. En la majoria figuraven com a titulars societats radicades a les Antilles holandeses i el lletrat, segons la informació publicada per El País, en va ser el beneficiari últim. El 2015, amb la intervenció del banc, els comptes de Collado van quedar bloquejats (en aquells moments amb 85,7 milions d’euros) per suposat blanqueig. Però el 2018 la fiscalia mexicana (sota el govern de Peña Nieto) va enviar a la justícia andorrana diversos informes en què s’apuntava a un origen lícit dels diners. Es va arxivar la causa al Principat i l’AREB va iniciar el procediment administratiu per desbloquejar el capital. L’advocat, amb els diners ja en el seu poder, va ser detingut el 9 de juliol per rentat de diners i delinqüència organitzada.