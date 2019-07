Els grups parlamentaris treballaran les propostes amb totes les institucions implicades

Els grups parlamentaris Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos van presentar ahir l'esborrany de la nova proposició de Llei de Transparència i Accés a la Informació, en la qual els alts càrrecs públics també hauran de fer la declaració del patrimoni. L'objectiu és ampliar i reforçar la transparència de l'activitat administrativa, així com regular i garantir el dret d'accés a la informació pública per part de la ciutadania.

La llei tindrà quatre eixos: la publicitat activa, el dret a l'accés a la informació pública, l'accés a la informació reservada de l'Estat i la declaració de patrimoni per part de tots els càrrecs