Condemnat Pol Espargaró per conduir sense punts amb un carnet andorrà

El Tribunal Suprem espanyol imposa al pilot resident una multa de 64.500 euros

Actualitzada 30/07/2019 a les 18:08

Redacció Andorra la Vella

El pilot resident Pol Espargaró ha estat condemnat pel Tribunal Suprem espanyol a pagar una multa de 64.800 euros per conduir sense punts i amb un carnet andorrà. Espargaró va ser controlat per la policia local de Granollers el juliol del 2016 després que la Direcció General de Trànsit l'hagués notificat que el carnet de conduir havia quedat sense vigència perquè havia perdut tots els punts com a conseqüència d'haver comès diverses infraccions. Un jutjat de la ciutat va condemnar en primera instància el pilot de MotoGP però va recòrrer al·legant que la retirada de carnet s'aplicava sobre un document inexistent perquè ell havia canviar l'espanyol a Andorra quan es va establir al Principat el 2014.

La sentència condemnatòria argumenta que tot conductor que circula per territori espanyol està sotmès al sistema de pèrdua de punts per les infraccions comeses i especifica que els conductors que hagin canviat el permís espanyol original per un altre a l'estranger "estan sotmesos a Espanya al sistema de punts fixat per l'ordenament jurídic". Per tant, confirmen la sentència inicial del jutjat de Granollers de condemna per un delicte de conducció sense permís per la pèrdua total de punts i al pagament de la multa.