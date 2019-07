Budzaku espera repetir les xifres de l’any passat tot i que no es va atrevir a facilitar-ne una de concreta com sí que ho feia anteriorment

El darrer espectacle del Cirque du Soleil, Rebel, va tancar ahir les portes i va superar novament els 100.000 espectadors, tal com va comunicar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, just abans que s’iniciés la darrera funció. Malgrat que encara no disposa de les xifres oficials, igual que altres anys quan sí que s’avançaven, Budzaku va destacar que la millor notícia és que no ho sigui el fet de superar-los. “Hem superat els 100.000 espectadors, segur, i no vam fer cap acte públic [com sí que es feia els anys anteriors] perquè és una xifra a la qual ja arribem