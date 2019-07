Proposta per regular la transparència de les administracions

Els grups parlamentaris han presentat una proposició de llei amb la qual els ciutadans podran demanar a les administracions públiques la informació de la qual disposen

Proposta dels grups parlamentaris per regular la transparència de les administracions es conselleres generals Maria Martisella (GPD) i Eva López (GPL) durant la presentació de l'esborrany

Actualitzada 29/07/2019 a les 17:38

Redacció Andorra la Vella

Els grups parlamentaris Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos estan treballant en una proposició de Llei de Transparència i Accés a la Informació per regular la transparència a les administracions i facilitar l'accés a la informació per part dels ciutadans. Així ho han presentat les conselleres generals Maria Martisella (GPD) i Eva López (GPL) aquest matí durant la presentació de l'esborrany. El text presenta que els ciutadans podran demanar a les administracions públiques la informació de la qual disposen i, en cas que es neguin, la llei permet recórrer a la justícia per tal de garantir un criteri independent en la resolució final. La informació inclou aspectes com la remuneració dels alts càrrecs, càrrecs directius i de lliure designació, comptes anuals o la relació de les seves competències i funcions.

L'esborrany també estableix que tots els càrrecs públics tindran l'obligació de presentar una declaració de béns davant de notari quan accedeixin al càrrec. La declaració patrimonial no serà pública, però es planteja com un instrument per evitar irregularitats en l'exercici públic.