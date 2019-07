La policia deté 23 conductors amb taxes d'alcoholèmia positives

La més greu va ser una dona resident de 18 anys, que va donar positiu amb 1,88 grams d'alcohol per litre de sang en un control la matinada de dijous

Actualitzada 29/07/2019 a les 13:25

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut 23 conductors durant la darrera setmana, donant positiu als diversos controls d'alcoholèmia. La més greu va ser una dona resident de 18 anys, que va donar positiu amb 1,88 grams d'alcohol per litre de sang en un control la matinada de dijous. Un parell d'hores més tard, els agents detenien un home resident de 27 anys amb una taxa de 1,65 g/l. La matinada de dissabte, un home resident de 33 anys va provocar un accident amb danys materials, i en efectuar-li la prova d'alcoholèmia va donar una taxa de 8,84 g/l.

La policia va detenir, la tarda de dimecres a Andorra la Vella, un home resident de 32 anys per no complir reiteradament l'arrest nocturn al centre penitenciari. La matinada de dissabte, una dona resident de 28 anys va injuriar als agents de policia que patrullaven per les festes majors de Sant Julià de Lòria. La dona, que presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, en veure el cotxe patrulla els va escridassar i, després de ser controlada, es va resistir als funcionaris de policia. El matí de dissabte, un jove no resident de 19 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer portant 0,6 grams de cocaïna durant un control rutinari.

#1 Educa al nen d'avui i no hauràs de castigar a l'home del demà

(29/07/19 13:45)