Considera que el projecte que es planteja és desproporcionat a les necessitats reals del país

El primer secretari del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís, considera que abans de dur a terme un projecte tan gran com ara l’aeroport, una infraestructura que comporta una gran inversió tal com va confirmar fa unes setmanes el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, s’haurien d’estudiar “altres alternatives” com ara per exemple el tren. “Caldria un estudi genèric sobre què és el que necessitem i quines són les alternatives d’entrada o sortida del país, així com de la necessitat real de tenir un aeroport”, va explicar l’exconseller general. Alís recorda que hi ha un aeroport a la Seu