Una campanya a change.org vol frenar la tirolina a Naturlandia

Una plataforma anomenada Les Goges Associació ha iniciat una campanya a Change.org per demanar 500 signatures i aturar el projecte de la tirolina que la majoria comunal de Sant Julià de Lòria vol desenvolupar a Naturlandia. En menys de 24 hores ja tenien més de 300 signatures i esperen que arribi tant al comú com a la mateixa Naturlandia, que és a qui les dirigeixen, per enterrar la iniciativa.

Segons detallen en l’escrit de la demanda, l’informe mediambiental que actualment està a disposició de tots els ciutadans a casa comuna explica que tirar endavant la tirolina provocaria “desforestació, alteració en la