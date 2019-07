Un esportiu 'made in Andorra'

El Hartung Sparta Nature és l’únic automòbil dissenyat i fabricat a Andorra. Amb unes característiques d’allò més peculiars per a un cotxe esportiu, el Hartung s’exposarà al nou museu de l’automòbil i la seva imatge sortirà en els segells de la Poste francesa.

n vehicle amb potència, motor central, espaiós per poder fer viatges i totterreny. Unes condicions una mica peculiars per a un vehicle, però aquesta era l'ambició de Helmut Hartung, un alemany resident a Encamp, quan va decidir fabricar el seu propi cotxe esportiu. Als anys 70, que és quan va decidir fabricar l'automòbil, els Ferrari i els Lamborghini oferien a l'usuari una potència incomparable, però sempre amb cotxes esportius que eren, en general, poc pràctics. Així va sorgir la idea, o com el mateix Helmut diu, “el somni”, de fabricar la seva pròpia sèrie de cotxes esportius.

El motor havia de