La sentència apunta que la querella pretenia aturar la causa pel desnonament del Punt de Trobada, que es troba pendent d’un judici civil

El canvi de negoci en el Punt de Trobada ha viscut un nou capítol del serial amb la ratificació per part del Tribunal Superior de la decisió d’arxivar la querella que la família Cachafeiro (propietaris del Punt de Trobada) havia presentat per estafa contra els germans Mallol (propietaris del terreny on s’ubiquen els grans magetzems) i Pyrénées (amb qui els Mallol han signat un acord perquè passin a ocupar l’edifici del Punt de Trobada). El Superior ha rebutjat l’incident de nul·litat presentat pels Cachafeiro en què demanaven que s’acceptés la querella i s’instruís un sumari contra els Mallol i Patrick