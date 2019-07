La cursa de monitors s'obre als integrants de tot el país

Actualitzada 28/07/2019 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

La cursa de monitors que organitzen cada any els d’Escaldes, comptarà enguany amb la participació dels companys d’Andorra la Vella, Canillo, Ordino i la Massana. L’esdeveniment, que es farà el pròxim 24 d’agost, es basa en una cursa per equips repartida en tres blocs. Durant el matí hauran de superar una gimcana pels car-rers de la parròquia organitzadora i la capital. A la tarda s’ha dissenyat una carrera d’orientació a la muntanya, i a la nit es duran a terme proves grupals “tipus grand prix” en una festa major i una acampada a la muntanya.

La cursa va néixer el 2008 quan un grup de monitors d’estiu va decidir organitzar una jornada on poder reunir-se tots i dur a terme activitats esportives amb els infants. Per a la d’enguany, es recorda que hi poden participar tots els monitors, exmonitors dels esports d’estiu i esplais.