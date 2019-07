Bella, madura... i andorrana

El Principat tindrà representació per primer cop al Mrs. Europe, el certamen europeu de bellesa per a dones majors de 25 anys que se celebrarà del 3 al 7 d’octubre a Gran Canària. Segons la persona que la va descobrir, la nostra representant “va causar sensació”.

Per combatre l’estereotip de noies que es presenten als tradicionals concursos de bellesa i que es juguen el tipus desfilant per una passarel·la amb biquinis i uns talons impossibles, es va crear el certamen Mrs. Europe, en el qual només poden participar noies d’entre 25 i 50 anys i que han de complir un curiós segon requisit: no ser soltera. “A poc a poc va canviant la idea que les persones tenen sobre la bellesa i ja no es contempla només la imatge d’una noia molt jove sinó que la bellesa no té edat i hi ha noies guapíssimes de