DA, PS i L'A dubten de la necessitat de realitzar canvis a la regla d'or

El cap de Govern afirma que la gestió financera a la darrera legislatura ha estat excel·lent

Demòcrates (DA), el Partit Socialdemòcrata (PS) i Liberals (L’A) van mostrar els seus dubtes de la necessitat de realitzar canvis en la Llei de sostenibilitat de finances públiques, també anomenada regla d’or, tal com planteja terceravia + Unió Laurediana + Independents a la seva proposició de llei. El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar que “el més important és que no hi hagi dèficit a l'hora de liquidar el pressupost” i no incrementar el deute públic, una cosa que assegura que s’ha estat fent. Espot va assegurar que ja en els darrers exercicis “o bé hi ha hagut superàvit