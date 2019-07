Ja han constituït comissions a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino, a més de Sant Julià, i treballen per establir-se a les altres parròquies

Terceravia + Unió Laurediana + Independents treballa per poder tenir comitè parroquial a la Massana amb l’objectiu de concórrer a les pròximes eleccions comunals del mes de desembre. Així ho va manifestar ahir el conseller general de la formació, Joan Carles Camp, abans de la reunió que van mantenir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per acabar d’enllestir els estatuts de la formació política per tal d’esdevenir un partit. De moment, terceravia + Unió Laurediana + Independents ja ha tancat comitès locals a cinc parròquies: Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino, a més del comitè de Sant Julià