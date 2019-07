Risc d'incendi extrem a Sant Julià i a les parròquies centrals

Actualitzada 25/07/2019 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

La intensa canícula que assola aquests dies el Principat ha provocat que s’hagi instaurat el risc d’incendi extrem a les parròquies centrals, fins a Sant Julià de Lòria, i molt alt a la resta del país, una situació que ha obligat a tancar els berenadors de totes les parròquies i des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions i actuar amb “sentit comú”. “Fem una crida a tota la població perquè apliquin el sentit comú i evitin fer focs de campament, per exemple. Cal extremar la precaució sobretot amb infants i gent gran” i controlar les brutícies que es llencen per evitar l’efecte mirall, comenta el director del departament, Cristian Pons.

Les temperatures més elevades ahir es van registrar a la parròquia laurediana, on van arribar als 37 graus, indicava el servei de meteorologia. A Andorra la Vella i Escaldes les temperatures es van situar als voltants dels 35 graus i a 33 a partir dels 1.500 metres. Els mercuris no baixaran fins dissabte, quan podrien caure algunes precipitacions.