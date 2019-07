De “maltractat” a empresonat

Va crear una associació d’homes maltractats l’any 2014, però la seva activitat a Twitter, on utilitzava un compte amb el nom de l’entitat, i sobretot a YouTube, li han costat a l’home detingut dijous l’ingrés a la presó per haver publicat missatges considerats delictius.

En primícia. Nou vídeo de la víctima de La Manada. No t’ho perdis.” Aquest és només un dels centenars de missatges que l’home que va ser detingut dijous per haver penjat vídeos amb contingut misogin publicava al seu compte de Twitter. Més concretament, al seu segon compte de Twitter, ja que el primer va ser tancat per la plataforma per haver insultat altres usuaris. En el primer tuit del nou compte, l’home aprofitava per gravar-se oferint el vídeo de La Manada als seus seguidors.

El contingut de les seves xarxes era, en general, missatges d’atac contra el col·lectiu feminista, els homosexuals