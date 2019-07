Un nou camí uneix el centre d'Escaldes amb Engolasters

La via, habilitada per la brigada de medi ambient, permetrà arribar al llac sense trepitjar la carretera

Escaldes-Engordany estrena un nou camí natural que connecta el centre de la parròquia amb el llac d’Engolasters. La via, que ha estat habilitada per la brigada de medi ambient del comú durant els darrers dos anys, permetrà pujar al llac sense haver de trepitjar la carretera, ja que als tres quilòmetres que han estat condicionats per la corporació li segueixen altres camins ja existents per arribar-hi. Els treballs s’han fet mitjançant tècniques tradicionals de construcció i utilitzant recursos naturals com pedra o fusta per tal de no malmetre l’entorn. Segons va indicar ahir el cap de la brigada de medi