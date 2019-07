Salut mental va diagnosticar autisme a 34 infants d'entre 0 i 6 anys el 2018

Es van fer 65 consultes i al 52% se li va detectar un trastorn que tenen més de 150 persones

Més de la meitat dels casos d’infants d’entre 0 i 6 anys que es van derivar l’any passat al departament de Salut Mental del SAAS van tenir el diagnòstic del trastorn de l’espectre d’autisme, que ja tenen 149 persones al Principat però que la presidenta d’Autea, Inés Martí, creu que és superior. “Aquests són els casos que estan confirmats per la Conava (Comissió Nacional de Valoració), és a dir que han passat la prova però segur que n’hi ha d’altres que no les han fet encara”, assegura, i afegeix que les noies “tenen més facilitat” que els nois per amagar

#1 lluert

(24/07/19 09:18)