El que pretén aquest document és arribar a un pacte d'Estat per a l'acord d'associació i establir les línies de transparència

Pintat presenta un memoràndum a Govern sobre la Unió Europea Reunió entre Govern i els líders de terceravia per tractar l'acord d'associació Fernando Galindo

Actualitzada 24/07/2019 a les 16:37

Redacció Andorra la Vella

Terceravia ha presentat un memoràndum d’entesa i col·laboració a Govern sobre les relacions amb la Unió Europea. Ho ha fet aquest matí durant la primera trobada que han mantingut els consellers generals del partit amb Govern. El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, han mantingut una trobada amb l'oposició, Josep Pintat, Josep Majoral i Joan Carles Camp, per encarar els temes a tractar en un possible pacte d’Estat, per tal de dirigir les negociacions amb la Unió Europea.

El líder de terceravia, Josep Pintat, ha exposat que es tracta d'un document "que marca les línies i les voluntats polítiques que té el nostre grup parlamentari sobre les quals s’hauria d’establir els principis per negociar el pacte d’estat amb Govern i, si hi ha lloc, amb altres forces polítiques. Ens l’han pres en consideració i a partir d’aquí esperarem resposta i estarem treballant amb elles. Essencialment el que pretén aquest document és establir les línies de transparència". El cap de Govern ha valorat positivament la reunió i ha assegurat als representants de terceravia que els hi donarà resposta, i l'oposició han notat més predisposició per part de l'executiu d'arribar a una entesa i ha valorat la trobada de "positiva".









