El Servei Meteorològic activa l'alerta groga per les altes temperatures

El Servei Meteorològic Nacional va activar ahir al migdia l'avís groc arran les altes temperatures. La calor està afectant a tot el país, però sobretot al fons de la vall, on ahir es van registrar temperatures entre els 33 i els 36ºC, mentre que a 1.500 es van registrar màximes de 31 graus centígrads. Segons la predicció, la calor es mantindrà fins divendres, ja que dissabte, diumenge i els primers dies de la setmana vinent es preveu que les màximes no arribin als 30 graus. Per tal de combatre la calor i evitar problemes de salut derivats de les altes temperatures, Protecció Civil ha publicat una sèrie de recomanacions a la seva pàgina web i al compte de Twitter, entre les quals hi ha beure aigua i mantindre’s hidratat durant tot el dia, fer menjars lleugers i evitar plats calents i amb moltes calories, evitar viatjar en cotxe durant les hores de més calor, buscar l’ombra pel carrer o mullar-se la cara i les extremitats en cas de sentir molta calor.