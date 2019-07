El Consitucional rebutja un recurs d'empara de la dona d'Higini Cierco per la causa dels Whatsapp

L'alt tribunal no accepta la demanda de Carmen Martínez del sobreseïment de la causa pels missatges presumptament amenaçadors a Toni Martí i Gilbert Saboya referents a l'afer BPA

Actualitzada 24/07/2019 a les 18:29

El Tribunal Constitucional ha publicat avui l'aute pel qual ha informat que rebutja el recurs d'empara de la dona d'Higini Cierco pel sobreseïment de la causa referent als missatges de Whatsapp que va enviar a Toni Martí i Gilbert Saboya entre el maig i l'agost del 2016 en un to presumptament amenaçador i relacionats amb l'afer BPA. Batllia va proposar en un judici ràpid celebrat el 2 de febrer del 2017 dos mesos d'arrest nocturn per a Carmen Martínez, un pel delicte menor de tràfic d'influències i un altre per un delicte menor d’amenaces condicionals, a més d'una indemnització simbòlica d'un euro al cap de Govern i ministre d'Afers Exteriors en aquell moment. Martínez, però, es va oposar a la pena i una vegada el cas va ser traslladat a al Tribunal de Corts, la defensa de la dona d'Higini Cierco va demanar el sobreseïment de la causa, que es va refusar en dues ocasions. Martínez va presentar després un nou recurs d'empara al Constitucional per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fomentada en dret, i dels principis de legalitat i d'igualtat d'armes, així com del dret a un judici de durada raonable, reconeguts en l'article 10 de la carta magna. Finalment, el TC ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara contra els autes dictats per Corts.