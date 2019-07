L’home detingut per penjar vídeos xenòfobs, masclistes i racistes va dir que era “una nova associació per xuclar del bot”

Acció Feminista va ser objecte de dos atacs a través de Youtube per part de l’home que va ser detingut dijous passat per publicar vídeos amb missatges contra el feminisme, els homosexuals i els magrebins. Segons explica la presidenta de l’associació, Antònia Escoda, l’home els va dedicar dos vídeos, en un dels quals deia que Acció Feminista era “una nova associació per xuclar del bot”. Després de publicar-los, el detingut els compartia a les xarxes socials i etiquetava el compte de l’associació perquè rebessin la notificació i el veiessin. Escoda explica que van bloquejar aquest usuari a Twitter i van