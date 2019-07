Dos nous passos de vianants intel·ligents a la Massana

Els nous punts es troben al centre de la parròquia i s’il·luminen quan els vianants volen creuar la via

El comú de la Massana estrena dos nous passos de vianants intel·ligents al centre de la parròquia. El primer, que ja està activat i es troba en ple funcionament, està situat davant el pàrquing dels establiments Garrallà. El segon, que encara no s’ha activat, està ubicat davant la Biblioteca. Aquest pas de vianants intel·ligent estarà en marxa en pocs dies un cop s’acabin d’instal·lar els sensors. L’acció s’emmarca en la campanya de la corporació per guanyar en seguretat a la via pública.

Els passos de vianants intel·ligents porten incorporada una tecnologia que funciona amb sensors volumètrics i amb unes plaques de

