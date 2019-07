Patry Jordán, la ‘influencer’ i ‘youtuber ‘resident organitza el primer gran retir a l’Ushuaia Mountain Hotel d’Arinsal que compta amb la participació d’Ares Teixidó i Ruth Jiménez entra altres celebritats catalanes, i on es van realitzar activitats com ara la caminada popular

És una experiència especial, 3 dies en què reculls informació per connectar amb altra gent, deixar-te anar per reflexionar. D'aquesta manera la influencer i youtuber resident Patry Jordán va descriure l'experiència viscuda a l'esdeveniment Potencia-t Summit, on han participat més d'una setantena de persones. L'esdeveniment va aplegar diverses cares conegudes del món de la televisió i l'esport, com les presentadores de televisió Ares Teixidó i Ruth Jiménez.

S'hi han realitzat diverses activitats compartides amb tots els participants com són fitnes, natació, tallers de bellesa i nutrició entre molts altres, sota el lema "Jo puc amb tot". Han realitzat una escapada de