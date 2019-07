Actualitzada 21/07/2019 a les 07:00

Un cotxe va col·lisionar durant la matinada d’ahir, en un accident entre dos vehicles, contra un edifici a la carretera de l’Obac. No obstant, no hi va haver cap ferit. Els bombers també van fer dos rescats en helicòpter després que dos participants de l’Ultra Trial patissin lesions de poca gravetat.