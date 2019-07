Actualitzada 21/07/2019 a les 07:01

Falsa alarma per una suposada olor de gas a un dels edificis de la plaça Coprínceps. El cos de Bombers va rebre l’avís ahir a la tarda després que algun veí sentís pudor de gas. No obstant, les dotacions que es van acostar al lloc no van trobar cap fuita ni cap problema relacionat amb el gas.