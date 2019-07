El cap de Govern va visitar la familia de l’exconseller quan encara era el titular de Justícia

El cap de Govern, Xavier Espot, va defensar la postura de l’executiu pel que fa al cas de l’exconseller lauredià, Joan Besolí, en considerar que l’Estat no podia intervenir en la decisió judicial d’un altre país de mantenir-lo empresonat de manera preventiva durant 21 mesos. “El Govern d’Andorra no li pot dir ni a l’executiu espanyol ni, encara menys, a les autoritats judicials espanyoles el que han de fer”, va explicar Espot, que assegura que des del Govern, en mesura de les seves possibilitats i fins allà on podia, “el vam intentar acompanyar i li vam donar suport en tot