Un incendi en un pis d'Escaldes causa sis intoxicacions per fum

El cos de bombers va haver de desallotjar tot l’edifici per sufocar les flames

Un incendi va tenir lloc ahir a les 00.25 hores a la primera planta d'un bloc de pisos a Escaldes-Engordany del qual se'n desconeixen les causes. Els bombers van haver de desallotjar tot l'edifici, 30 persones, per poder sufocar les flames i sis persones van ser traslladades a l'hospital per inhalació lleu de fum, entre elles una menor de 8 anys i una dona de 85 va informar Òscar Llobet, cap de guàrdia del cos de Bombers.

El foc va causar importants danys al pis on es va iniciar, però no va afectar la resta de l'immoble. La dotació del cos