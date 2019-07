Actualitzada 19/07/2019 a les 06:46

Laika i Bomosa organitzen aquest diumenge una jornada de portes obertes a la gossera i la gatera, ubicades a Sant Julià de Lòria. L’objectiu és donar a conèixer les instal·lacions i els animals en adopció que hi viuen. Segons han informat, es realitzaran tallers per a nens, visites guiades per les instal·lacions i es donarà informació sobre l’adopció d’animals.