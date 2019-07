Espot es reunirà amb l'oposició a l'estiu perquè se sumi al pacte d'Estat

Actualitzada 19/07/2019 a les 06:47

Carles Faneca La Massana

El cap de Govern, Xavier Espot, es reunirà durant l’estiu amb els presidents dels grups parlamentaris del Partit Socialdemòcrata i terceravia perquè se sumin al pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Espot va manifestar ahir, en el marc de la inauguració del Serenalla Market a la Massana, que a finals del mes de juliol es posarà en contacte amb Pere López i Josep Pintat per dur a terme una primera trobada durant l’estiu i tractar el contingut del document del pacte d’Estat. El cap de Govern va manifestar que des de Govern es farà “tot el possible” per incorporar en aquest document les demandes que l’oposició ha fet en relació amb les negociacions amb la UE, com ara la petició del president del grup parlamentari de terceravia sobre la necessitat de confeccionar informes d’impacte, entre d’altres. Per aquest motiu, Espot es manté optimista que les dues forces de l’oposició s’acabin sumant al pacte d’Estat com ja ho han fet els dos grups parlamentaris que donen suport al Govern, Liberals d’Andorra (L’A) i Ciutadans Compromesos (CC). Espot considera que, si tot va bé i es formalitza el pacte d’Estat, al setembre s’estarà en disposició de signar-lo.



Mesures sobre l'habitatge

A la inauguració el Serenalla Market també hi va assistir el ministre d’Afers Socials i Joventut, Víctor Filloy, qui va manifestar que tornarà a plantejar la pròrroga de la congelació del preu dels lloguers a la propera Taula de l’Habitatge del setembre. Filloy considera que, un cop s’ha estabilitzat el mercat, s’estudiarà quines mesures correctores es poden aportar per evitar els abusos. El ministre exposa que totes les possibilitats estan sobre la taula, com ara l’habitatge social, el lloguer garantit o la proposta de reconduir certes parts d’inversió del fons de la CASS per aportar producte nou al mercat.