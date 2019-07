La presidenta del partit defensa que són “dues persones plenament capacitades tècnicament” per assumir direccions a Cultura

Xavier Llovera i Joan Sans, que assumiran la direcció dels departaments de Patrimoni Cultural i Política Lingüística del ministeri de Cultura, són “dues persones plenament capacitades tècnicament per assumir el treball que suposen aquestes direccions” i el fet que les assumeixin tot i ser membres afiliats del Partit Socialdemòcrata no suposa “cap divisió interna ni res similar”. La presidenta del PS, Susanna Vela, va manifestar el suport a Sans i Llovera arran de les crítiques vessades per Joan Ramon Marina, que va anunciar la baixa del partit, entre altres, raons perquè dos militants hagin acceptat càrrecs al Govern d’Espot. Vela