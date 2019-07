Un incendi en un pis d'Escaldes causa sis intoxicacions per fum

El foc s'ha produït a la mitjanit per causes accidentals i ha obligat a desallotjar tot l'edifici del carrer Hortalets de Guem

Actualitzada 18/07/2019 a les 11:03

Redacció Andorra la Vella

Sis persones han resultat intoxicades per la inhalació de fum provocat per un incendi que s'ha produït a la mitjanit a un pis de la primera planta d'un edifici del carrer Hortalets de Guem d'Escaldes i que ha obligat a desallotjar tots els veïns de l'immoble. Tots els afectats han estat atesos pels serveis d'emergència al lloc dels fets i no han requerit ser traslladats a l'hospital.

El foc s'ha iniciat per causes accidentals de les persones que en aquell moment restaven a l'habitatge, segons ha informat la policia, i ha causat danys al menjador. Des del cos de seguretat han indicat que inicialment els motius de l'incendi no restaven clars i es va activar una guàrdia com fixa el protocol habitual però finalment s'ha descartat cap indici de criminalitat i s'ha determinat que s'ha tractat d'un accident sense cap responsabilitat penal.

Veïns d'altres immobles han explicat que els van alertar dues noies que van sortir de l'edifici descalces i esverades cridant que s'havia d'avisar els bombers.