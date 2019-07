Tallers i intercanvis amb els artistes del Cirque du Soleil Tallers i intercanvis amb els artistes del Cirque du Soleil Fernando Galindo

Actualitzada 18/07/2019 a les 06:53

Com cada any, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i el Cirque du Soleil van realitzar ahir una trobada que va servir per intercanviar obsequis i també per conèixer de primera mà quins exercicis realitzen els artistes de la companyia canadenca durant els seus assajos.