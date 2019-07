Critica que Xavier Llovera i Joan Sans hagin acceptat càrrecs directius al Govern Espot

L’històric militant del PS, Joan Ramon Marina, ha anunciat a través de les xarxes socials que abandonarà la formació per diferències amb la direcció. Entre els motius de la seva renúncia, qui va ser cap de llista dels socialdemòcrates a la capital en les eleccions generals del 2015 assenyala que dues persones amb pes dins del partit hagin acceptat càrrecs directius al Govern d’Espot. Marina explica al Diari que aquests “militants significatius” són Xavier Llovera, que dirigirà Patrimoni Cultural, i Joan Sans, que liderarà Política Lingüística.

Un moviment que, per a Joan Ramon Marina, s’ha fet per una ambició de poder