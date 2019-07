Condemnat l'empresari que diu que prenia cocaïna “per tancar negocis”

Actualitzada 18/07/2019 a les 06:48

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a 3 anys de presó, dels quals 2 ferms i la resta condicional, per un delicte major de tràfic de cocaïna a un empresari procedent de la Comunitat Valenciana. Així, l’home va ser condemnat per un delicte d’introducció de grans quantitats de cocaïna. A més de la pena de 3 anys de presó, el Tribunal el va condemnar a 15 anys d’expulsió del país i al pagament d’una multa de 3.000 euros, a banda del comís de la droga i del vehicle.

Els fets es remunten al passat mes de juny, quan els agents de la duana li van comissar 55 grams de cocaïna quan intentava entrar al país, d’on tenia el permís de residència, per visitar uns clients. Durant el judici va ser demanat pel tribunal per l’ús que pensava donar a la droga, el sentenciat va al·legar que era per consum propi i que la consumia de divendres a diumenge, quan sopava amb socis i clients, i l’utilitzava per “tancar negocis”.