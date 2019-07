Salut modificarà la Llei del SAAS per fer-lo transparent

El ministre Benazet també fixa com a objectiu introduir millores en l’eficiència de la institució

El ministeri de Salut durà a terme la modificació de la Llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb l’objectiu d’implementar nous mecanismes per a fer-lo més transparent. Així ho va fer saber el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la reunió que ahir van mantenir amb els grups parlamentaris de Demòcrates (DA), de Liberals (L’A) i de Ciutadans Compromesos (CC). A banda de treballar per la transparència de l’ens, el ministre Benazet també es fixa com a objectiu la introducció de millores en l’eficiència de la institució. El titular de Salut va ser precisament el director assistencial del

#1 Treballador SAAS

(17/07/19 07:28)