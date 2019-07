Les agències de viatges recuperen clientela davant les reserves per Internet

Han augmentat les vendes de grans viatges en contra de les petites estades de cap de setmana

Les agències de viatges tradicionals es mostren optimistes davant les noves tecnologies que permeten realitzar reserves instantànies a través d'Internet. "En el seu moment hi va haver un boom”, però ara la situació està estabilitzada, "no estem tancant, al contrari, se n'obren de noves cada dia", i això "implica que hi ha un grau de satisfacció alt entre els nostres clients", va afirmar Raymond Juan, gerent de l'Associació d'Agències de Viatges d'Andorra. En la mateixa línia, Laura Porcuna, directora comercial d’A Mida Viatges, va assenyalar que "encara que els usuaris segueixin comprant per internet, cada vegada necessiten més el nostre